تركيا.. مقتل شخص وإصابة 11 آخرين جراء اشتباك في أحد المراكز الانتخابية

الوكيل الاخباري- أفاد مصدر بمقتل شخص وإصابة 11 آخرين، اليوم الأحد، إثر شجار مسلح نشب خلال عملية الاقتراع، بأحد المراكز الانتخابية في منطقة سور بمدينة دياربكر جنوب شرقي تركيا.

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وبحسب تقارير إعلامية، فإنه أثناء التصويت اندلع اشتباك بين مجموعتين من الناخبين، استخدموا خلاله الأسلحة والعصي والحجارة.



ونتيجة للحادث، توفي شخص وأصيب 11 آخرون، نقل اثنان منهم إلى المستشفى في حالة خطيرة. كما تضررت سيارتا إسعاف بالحجارة.



وتشهد تركيا اليوم الأحد انتخابات الحكومات المحلية، وبحسب لجنة الانتخابات المركزية، سيشارك في التصويت 61.4 مليون ناخب، مع توفير حوالي 600 ألف مسؤول عن إنفاذ القانون الأمن.



وسبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أعلن أن الانتخابات البلدية المقبلة في 31 مارس المقبل هي الأخيرة في مسيرته السياسية.



ولاحقا، أشار الممثل الرسمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر جيليك، إلى أن تصريح أردوغان حول "الانتخابات الأخيرة" لا يعني ابتعاده عن السياسة.