شاهد.. حريق في مركز التجارة العالمي والمئات عالقون في هونغ كونج

الوكيل الإخباري- انتقل أكثر من 10 أشخاص إلى المستشفى بينما لا يزال المئات عالقين بسبب حريق اندلع في مركز التجارة العالمي في هونغ كونج وفق ما أفادت وسائل إعلام في هونغ كونغ الصينية.

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وذكرت هيئة البث المحلية في الصين RTHK أن 12 شخصا على الأقل نقلوا إلى المستشفى على خلفية الحريق الذي أكد مسؤولون أنه اندلع بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وأكدت الشرطة أن أكثر من 300 شخص لا يزالون عالقين على سقف المبنى المؤلف من نحو 40 طابقا بعد نحو ثلاث ساعات من نشوب النيران.





#HongKong pic.twitter.com/63NxIVB9B5 More than 300 people are trapped as #fire breaks out at Hong Kong’s World Trade Centre in Causeway Bay. At least two people have been injured and rescue efforts are still ongoing, according to https://t.co/FLMBWR7hH1 December 15, 2021



ووفقا لبيانات الشرطة، اندلع الحريق في غرفة خاصة بالتبديل الكهربائي داخل المبنى.



ونقلت RTHK عن امرأة تعمل في المبنى أنها وزملاءها أبلغوا أصلا بأنه ليس هناك حاجة لمغادرة المبنى.



وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر رجال إطفاء يعملون على إخماد الحريق بغية إنقاذ العالقين على سقف المركز وعمود دخان يتصاعد من المبنى.



روسيا اليوم