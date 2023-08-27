الأحد 27-08-2023
الوكيل الاخباري

مؤسسة التدريب المهني تفتح باب القبول والتسجيل

الجيش: إحباط محاولة تسلل أربعة أشخاص بالمنطقة العسكرية الجنوبية

إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال اقتحام في طولكرم

"خدمات الأعيان" تعيد اليوم مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

تحطم مروحية للجيش الأميركي بأستراليا على متنها 20 جنديا

التربية تطرح عطاءات لصيانة عدد من المدارس في الاردن

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

الأرض على موعد مع حدث فلكي مميز

شرطة بريطانيا تعرض مكافأة مالية للعثور على امرأة عربية مختفية

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الأحد، 27-08-2023 07:02 ص

شرطة بريطانيا تعرض مكافأة مالية للعثور على امرأة عربية مختفية

ككك


الوكيل الاخباري - عرضت الشرطة البريطانية مكافأة قدرها 50 ألف جنيه إسترليني (62 ألف دولار أميركي) لأي شخص يدلي بمعلومات عن مكان وجود امرأة عربية اختفت آثارها منذ عام 2019.


وتنتمي هدير العنزي إلى فئة "البدون" السكانية التي تعيش في الكويت، وهي فئة عديمة الجنسية، فلا تحمل الجنسية الكويتية ولا جنسية غيرها من الدول.


ووصلت هدير إلى بريطانيا في 7 نوفمبر 2018 بحثا عن اللجوء، كما تفيد شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، السبت.


ووجدت السيدة دعما من أقاربها الذين يعيشون في بلدة روشولمي بمنطقة مانشستر الكبرى.


وجرى الإبلاغ عن فقدان هدير في عام 2019، وعلى إثر ذلك شرع المحققون في البحث عنها.


وتعمل الشرطة البريطانية وفقا لافتراض أنها السيدة العربية وقعت ضحية عنف متعمد، بعد هجوم مقصود.


وتقول إنه جرى تجديد النداء للعامة للمساعدة في إيجاد هدير، لأنه من المهم كشف الحقيقة التي تحيط باختفائها.


وأضافت أنها لم تتوصل إلى دليل يدعم فرضية بقاء هدير على قيد الحياة، مشددة على أن الفرضية الحالية التي تعمل وفقا لها أن السيدة تعرض لعنف متعمد ولم تعد حية.


وذكرت أن الهدف الأساسي هو تقديم إجابات إلى ابنة هدير الصغيرة.


ودعت الشرطة البريطانية أي شخص يملك معلومات حول مكان هدير بأن يقدمها لها.


وأكدت أن مثل هكذا قضايا ستظل مفتوحة ما لم يتم حلها.

اضافة اعلان

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
64eacf024c59b77f0b5a0aa9

رئيس وزراء قطر: ليس لدينا حرب مع إسرائيل

حح

فلوريدا: ثلاثة قتلى جراء إطلاق نار مدفوع بـالكراهية العرقية

888

تحطم مروحية للجيش الأميركي بأستراليا على متنها 20 جنديا

9

انفجارات في عدد من مناطق أوكرانيا

64ea683c4236045e9d25c1ad

مقتل شخص وإصابة العشرات في انفجارين بمحطة التزود بالوقود في رومانيا

64e885444c59b75dd734fc79

حاكم بريانسك: الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيّرة أوكرانية ولا إصابات