شهود عيان: انفجارات قوية في كييف الليلة الماضية

الوكيل الإخباري- نقل مراسل "تاس" عن شهود عيان، أنه تم سماع دوي انفجارات قوية في مدينة كييف الليلة الماضية.

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وقال أحد الشهود للمراسل: "كانت هناك انفجارات قوية جدا في المدينة، وسمعنا عمل دفاع جوي وشاهدنا طائرات بدون طيار بالقرب من وسط المدينة".

وقال شاهد عيان آخر في منطقة كييف: "كان لدينا انفجار قوي، وكان هناك الكثير من الطائرات بدون طيار في السماء، وكانت هناك أضرار وحرائق عندما سقطت".



في الليل الماضية، انطلقت في بعض مناطق أوكرانيا بما في ذلك كييف، صفارات الإنذار تحذر من غارات. ووردت تقارير عن انفجارات في كييف ومقاطعات كييف ودنيبروبيتروفسك وأوديسا ومناطق تشيرنيغيف، وكذلك في مدينة زابوروجيه التي تسيطر عليها كييف.



في صباح اليوم الاثنين، ذكرت الإدارة العسكرية لمنطقة كييف، أن خزان وقود بسعة 10 أطنان أصيب بأضرار في منطقة سولومينسكي بالمدينة ولكن لم يندلع أي حريق.

روسيا اليوم