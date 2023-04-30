الأحد 30-04-2023
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الأحد، 30-04-2023 11:18 ص

الصراع مع روسيا كما يراه زيلينسكي

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الوكيل الإخباري- وصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال لقاء صحفي الصراع مع روسيا بـ"فطيرة يجب تقسيمها إلى أجزاء".

وقال زيلينسكي خلال مقابلة مع الصحفي دميتري كوماروف:

"الصراع مع روسيا الاتحادية يشبه كعكة كبيرة الحجم. لا يمكنك أكلها دون أن تمزق فمك، دولة كبيرة .. حجم كبير".

يردد الساسة الغربيون أن أوكرانيا يجب أن تلحق الهزيمة بروسيا في ساحة المعركة، ويدعمون نظام كييف بشكل متزايد بمختلف أشكال الدعم العسكري.

من جهته قال الكرملين إن المساعدة العسكرية لكييف لن تحل المشكلة، وإنما ستطيل أمد الحرب ومعاناة الشعب الأوكراني فقط.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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