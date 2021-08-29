شويغو: أوكرانيا لا تمثل تهديدا لروسيا

الوكيل الإخباري - أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن أوكرانيا لا تمثل تهديدا لروسيا، مشيرا إلى الأواصر الوثيقة التي تربط الشعبين الروسي والأوكراني.



وقال شويغو في تصريحات متلفزة اليوم الأحد: "لا أريد أن أتحدث عن أوكرانيا باعتبارها تهديدا، لأنني أرى أن الشعب الأوكراني شعب شقيق. ليس فقط جيرانا بل نحن شعب واحد، وهو موضوع لا أريد حتى الخوض فيه".

اضافة اعلان



وتابع: "نعلم من الذي يقف وراء تنفيذ وتمويل البرنامج في أوكرانيا"، معربا عن أمله في أن يتغير الوضع هناك في المستقبل.

المصدر: روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة