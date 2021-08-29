شويغو: أوكرانيا لا تمثل تهديدا لروسيا

الوكيل الإخباري - أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن أوكرانيا لا تمثل تهديدا لروسيا، مشيرا إلى الأواصر الوثيقة التي تربط الشعبين الروسي والأوكراني.
وقال شويغو في تصريحات متلفزة اليوم الأحد: "لا أريد أن أتحدث عن أوكرانيا باعتبارها تهديدا، لأنني أرى أن الشعب الأوكراني شعب شقيق. ليس فقط جيرانا بل نحن شعب واحد، وهو موضوع لا أريد حتى الخوض فيه".
وتابع: "نعلم من الذي يقف وراء تنفيذ وتمويل البرنامج في أوكرانيا"، معربا عن أمله في أن يتغير الوضع هناك في المستقبل.
المصدر: روسيا اليوم
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