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الثلاثاء، 01-08-2023 12:01 ص

الدفاع الروسية: الولايات المتحدة تواصل استفزازاتها الخطيرة في سماء سوريا

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الوكيل الإخباري - أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، أن طيران ما يسمى بـ "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة يواصل خلق أوضاع خطيرة في سماء سوريا.

وقال كوليت في مؤتمر صحفي: "تم تسجل 8 حالات انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم خلال اليوم الماضي، تتعلق برحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".

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وأضاف: "تم تسجيل 6 انتهاكات للأجواء السورية من قبل مقاتلتين من طراز "إف-16" و4 مقاتلات من طراز "إف-35" وثلاثة مسيرات من طراز  MQ-1C في منطقة التنف التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية".

 

RT

 




 

 


 

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