صربيا ترفض انضمام كوسوفو إلى مجلس أوروبا وتصفه بمسمار في نعش القانون الدولي

الوكيل الإخباري - قالت السلطات الصربية إن موافقة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا PACE على طلب عضوية كوسوفو في المنظمة هي استمرار للنفاق ومسمار آخر في نعش القانون الدولي.

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وكانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد وافقت أمس الثلاثاء على توصية بدعوة كوسوفو المعلنة من جانب واحد لتصبح عضوا في مجلس أوروبا.

وتم التصويت في جلسة عامة في مدينة ستراسبورغ، والموافقة على القرار بأغلبية 131 صوتا مقابل 29 وامتناع 11 عضوا عن التصويت. وسوف يقع القرار النهائي بشأن العضوية على عاتق اللجنة الوزارية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

RT