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الأحد، 17-12-2023 09:23 ص

صربيا تشهد انتخابات برلمانية غير دورية

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الوكيل الاخباري- بدأت صباح اليوم الأحد في صربيا، الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي سينتخب الأشخاص خلالها 250 نائبا في البرلمان أحادي المجلس وسلطات منطقة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي.

ووفقا للمعطيات المتوفرة، يملك حق التصويت 6.5 مليون شخص . وتدل استطلاعات الرأي، على أن الحزب التقدمي الصربي الحاكم الذي يتزعمه الرئيس ألكسندر فوتشيتش، سيفوز في الانتخابات.

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وتترافق هذه الانتخابات البرلمانية غير الدورية اليوم، بانتخاب مجالس بلديات 65 مدينة ومنطقة، بما في ذلك العاصمة بلغراد.

وبشكل إجمالي سيتم التصويت في حوالي 8.3 ألف مركز اقتراع، منها 81 في الخارج، أحدها في سفارة صربيا في موسكو. وخصص 36 مركزا للتعبير عن إرادة العسكريين، و29 مركزا للسجناء، وتم طباعة 6500165 استمارة انتخابية.

ويعيش على أراضي كوسوفو نحو 100 ألف ناخب صربي، وسيدلي صرب كوسوفو بأصواتهم في مدن راسكا وفرانيي وكورشومليا وتوتين بوسط صربيا.

وستجري عمليات التصويت، من الساعة 7.00 (9.00 بتوقيت موسكو) إلى الساعة 20.00 (22.00 بتوقيت موسكو)، خلال النهار، من المتوقع صدور بيانات من اللجنة الانتخابية حول مدى إقبال الناخبين وسير التصويت، وذلك كل 2-3 ساعة.

 




 

 


 

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