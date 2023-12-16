ميرونوف: بوتين سيجمع التواقيع ليخوض الانتخابات كمرشح مستقل

الوكيل الاخباري- قال سيرغي ميرونوف زعيم حزب "روسيا العادلة"، إن فلاديمير بوتين لن يشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة ممثلا لأي حزب كان، بل سيقوم بجمع توقيعات المواطنين الروس للمشاركة كمرشح مستقل.



وأضاف ميرونوف، في حديث لمراسل "نوفوستي" على هامش اجتماع مجموعة المبادرة لترشيح بوتين لمنصب رئيس الدولة: "سيتم اليوم، في اجتماع اللجنة المنظمة، الإعلان عن أن فلاديمير بوتين لن يمثل أي حزب خلال الانتخابات - لا روسيا الموحدة ولا حزبنا. سيجمع التوقيعات اللازمة للمشاركة كمرشح مستقل".

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وشدد ميرونوف على أن حزب "روسيا العادلة"، سيشارك مع "الجبهة الشعبية" في جمع التوقيعات لبوتين.



وتابع ميرونوف القول: "أعتقد أننا سنقرر ذلك في اللجنة المنظمة. من المحتمل أن نختار عدة كيانات فيدرالية للعمل فيها- هناك سيجمع حزبنا التوقيعات للمرشح بوتين".