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المتحدث باسم جيش الاحتلال يكشف عدد القتلى العسكريين والاسرى

الإثنين، 23-10-2023 11:11 ص

صور متداولة للحظة قصف إسرائيلي لموقع عسكري مصري

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الوكيل الإخباري- تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صور للحظة تصاعد الدخان في معبر كرم أبو سالم على الحدود المصرية الفلسطينية بعد قصفه عن طريق دبابة إسرائيلية بالخطأ.

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وأكد المتحدث العسكري باسم الجيش المصري في بيان مساء الأحد، وقوع إصابات لبعض عناصر برج المراقبة الحدودي المصري بشظايا دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ.


وقال المتحدث باسم الجيش المصري: "خلال الاشتباكات القائمة فى قطاع غزة يوم الأحد الموافق لـ22 أكتوبر 2023، أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ".


 


 


روسيا اليوم


 




 

 


 

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