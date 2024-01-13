السبت 13-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الأمطار تغرق مناطق وطرق رئيسية في بلد عربي

جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط في معارك غزة

كتائب القسام: انقطاع الاتصال بحراس 4 محتجزين إسرائيليين منذ 10 أعوام

ضربة جديدة تستهدف موقعًا في اليمن

ورشة في عجلون تناقش تحويل التحديات إلى فرص

رئيس الوزراء يرعى إطلاق استراتيجية "البوتاس العربية" للأعوام (2024- 2028) ويفتتح مبنى الإدارة الجديد للشركة في غور الصافي

النجار: وزارة الثقافة تعتزم طباعة مختارات من أشعار المرحوم محمود فضيل التل

البرلمان العربي: الاحتلال يتهرب من جرائمه البشعة بادعاءات كاذبة على مصر

ندوة في إربد بعنوان توظيف الخطاب الديني لتبرير العدوان على غزة

الدويري يعلق على معركة دير البلح

عاجل

ضربة جديدة تستهدف موقعًا في اليمن

السبت، 13-01-2024 07:56 م

ضربة جديدة تستهدف موقعًا في اليمن

1


الوكيل الاخباري - استهدفت ضربة جديدة بعد ظهر السبت موقعًا عسكريًا للحوثيين في الحديدة بغرب اليمن، ردًا على صاروخ أطلقوه منها باتّجاه البحر الأحمر، وفق ما أفاد مصدران أمني وعسكري في صفوف الحوثيين.

اضافة اعلان


وقال مصدر عسكري في الحديدة لم يكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس، "تم ضرب الموقع الذي انطلق منه قبل قليل صاروخ حوثي على أطراف مدينة الحديدة باتجاه البحر الأحمر".


وأضاف "لم يعرف ما إذا كان القصف من البحر أم غارة".

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

الأمطار تغرق مناطق وطرق رئيسية في بلد عربي

120244144650791916004

البرلمان العربي: الاحتلال يتهرب من جرائمه البشعة بادعاءات كاذبة على مصر

65a291d042360433a82ff4ae

المرشح المؤيد لاستقلال تايوان يفوز بالانتخابات الرئاسية ومنافسه يعترف بالهزيمة

65a276ff4236045ee22b2144

صحيفة: واشنطن تقدم السلاح ومعلومات استخباراتية لمسلحي حزب العمال الكردستاني

65a287444236040d4236dac2

السفارة الروسية تعلق على الاتفاق بين بريطانيا وأوكرانيا

14

لبنان.. إسرائيل أحرقت 50 ألف شجرة زيتون معمّرة

أخبار متعلقة
1

رويترز: الولايات المتحدة وبريطانيا بدأتا شن ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن