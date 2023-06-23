طائرتان مسيرتان تهاجمان بلدتي القرداحة وسلحب في سوريا



الوكيل الاخباري - ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن هجوما بطائرة مسيرة استهدف بلدة القرداحة مسقط رأس عائلة الرئيس السوري بشار الأسد الجمعة بقذيفتين، وهو ما أدى لمقتل شخص وإصابة آخر بجروح طفيفة.



وجاء الهجوم بعد يوم من نشر الوكالة نبأ عن تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة على بلدة سلحب التي تسيطر عليها الحكومة في شمال غرب سوريا بالقرب من مناطق المعارضة؛ مما أسفر عن مقتل امرأة وطفل.



ويأتي الهجومان على القرداحة وسلحب، اللتين تفصل بينهما مسافة 35 كيلومترا، وسط تصاعد للقتال في الشمال الغربي في ظل عمليات قصف متبادلة بين القوات الحكومية السورية والمعارضة على بعض الخطوط الأمامية.

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