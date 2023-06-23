السبت 24-06-2023
الوكيل الاخباري

انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن بالكرك

طائرتان مسيرتان تهاجمان بلدتي القرداحة وسلحب في سوريا

اربد: يوم طبي بجمعية جود في كفريوبا

السعودية توجه رسالة شديدة اللهجة

وزير الأوقاف يعود حاجاً أردنيًا تعرّض لكسر في الحوض

وفاة 14 شخصاً بحادثي سير منفصلين بتونس

تنويه وتحذير صادر عن وزارة الأوقاف

وزير الأوقاف يعلق على أزمة الحجاج العالقين

حادث سير على شارع الاردن - صور

عجلون : التلفريك مشروع وطني يسهم بإحداث نهضة تنموية

الجمعة، 23-06-2023 11:21 م

طائرتان مسيرتان تهاجمان بلدتي القرداحة وسلحب في سوريا

1



الوكيل الاخباري - ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن هجوما بطائرة مسيرة استهدف بلدة القرداحة مسقط رأس عائلة الرئيس السوري بشار الأسد الجمعة بقذيفتين، وهو ما أدى لمقتل شخص وإصابة آخر بجروح طفيفة.

وجاء الهجوم بعد يوم من نشر الوكالة نبأ عن تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة على بلدة سلحب التي تسيطر عليها الحكومة في شمال غرب سوريا بالقرب من مناطق المعارضة؛ مما أسفر عن مقتل امرأة وطفل.

ويأتي الهجومان على القرداحة وسلحب، اللتين تفصل بينهما مسافة 35 كيلومترا، وسط تصاعد للقتال في الشمال الغربي في ظل عمليات قصف متبادلة بين القوات الحكومية السورية والمعارضة على بعض الخطوط الأمامية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
السعودية 4

السعودية توجه رسالة شديدة اللهجة

8

وفاة 14 شخصاً بحادثي سير منفصلين بتونس

263043-صور-علم-روسيا-2

روسيا ترد على العقوبات الأوروبية الجديدة

ي

الشرطة الأمريكية تقتحم منزلا وتكبّل طفلة عمرها 10 سنوات

43a579ee-bc88-4d16-b272-cc08ce8eddf3

ضغط مزّقهم أشلاء.. ماذا شعر ضحايا "تيتان" بلحظاتهم الأخيرة؟

ت

مجلس الأمن يناقش الوضع في الصومال

أخبار متعلقة
720221774157558309239

هام للاردنيين في السعودية .. عقوبات صارمة لهؤلاء !

www

هدنة جديدة في السودان لثلاثة أيام