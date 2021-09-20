طالبان تُلزم النساء العاملات في كابول البقاء بالمنازل

الوكيل الإخباري - أعلن القائم بأعمال عمدة كابول حمد لله نعماني، إن حركة "طالبان" أصدرت أوامر للنساء العاملات في وظائف التي يمكن أن يشغلها الرجال، بملازمة بيوتهن وعدم الخروج للعمل.

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ووفقا له يوجد 2.9 ألف شخص موظف في المدينة 27% من النساء يعملن في الإدارات وفي مجالات البناء والهندسة.



وقال نعماني في فيديو : "لقد سمحنا للنساء اللواتي لا يمكن استبدالهن برجال في العمل، أو يعملن في وظائف ليس للرجال، بالعودة إلى العمل"، مشيرا إلى أن من بين هؤلاء هن النساء اللاتي يعملن في دورات المياه المخصصة للنساء في المدينة، حيث لا يسمح للرجال بالعمل فيها.

المصدر : روسيا اليوم

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