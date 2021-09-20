الإثنين 20-09-2021
الوكيل الاخباري

تنويه هام من ادارة السير

12 ألفا و313 إصابة كورونا نشطة في الأردن

هبوط أسعار النفط عالميا

مراكز تطعيم لقاح كورونا اليوم الاثنين - أسماء

صرف 35 مليون دينار كرديات ضريبية لـ 37 ألف شخص منذ بداية العام الحالي

بعد مناشدة مؤثرة عبر برنامج الوكيل .. التربية تتعهد بالمتابعة - فيديو

ربحي علان نقيبا للصاغة

ترخيص المركبات : تعميم الترخيص في الزرقاء ومأدبا خلال يومين

مواطنة تبكي الأردنيين إثر رسالة مؤثرة عبر برنامج الوكيل - فيديو

تدهور مركبة شحن داخل نفق الملتقى في عمان - فيديو

الإثنين، 20-09-2021 07:11 ص

طالبان تُلزم النساء العاملات في كابول البقاء بالمنازل

6147fe1a423604593818bd4d


الوكيل الإخباري - أعلن القائم بأعمال عمدة كابول حمد لله نعماني، إن حركة "طالبان" أصدرت أوامر للنساء العاملات في وظائف التي يمكن أن يشغلها الرجال، بملازمة بيوتهن وعدم الخروج للعمل.

اضافة اعلان


ووفقا له يوجد 2.9 ألف شخص موظف في المدينة 27% من النساء يعملن في الإدارات وفي مجالات البناء والهندسة.


وقال نعماني في فيديو : "لقد سمحنا للنساء اللواتي لا يمكن استبدالهن برجال في العمل، أو يعملن في وظائف ليس للرجال، بالعودة إلى العمل"، مشيرا إلى أن من بين هؤلاء هن النساء اللاتي يعملن في دورات المياه المخصصة للنساء في المدينة، حيث لا يسمح للرجال بالعمل فيها.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6147d0144c59b71e545637d5

رئيس وزراء بريطانيا يعلق على الأزمة في العلاقات مع فرنسا

6147d1f3423604594458b5a0

الولايات المتحدة تغلق جانبا من الحدود مع المكسيك لمنع تدفق اللاجئين

1

نيويورك.. تونس تبحث المسار السياسي في ليبيا والوضع باليمن

2

روسيا.. الحزب الحاكم يتصدر الانتخابات التشريعية

920211520443754377547

الكويت: آلية جديدة لاعتماد تحويل الزيارات التجارية إلى إقامة عمل

1

تحطم طائرة عسكرية في تكساس الأميركية

أخبار متعلقة
58990880_303

مقتل 60 مدنياً و12 جندياً أمريكياً وإصابة 150 آخرين في انفجاري مطار كابول

1-1459724

البنتاغون ترجح ضلوع داعش في هجومي كابول.. ويؤكد تواصل الإجلاء

ماكرون

ماكرون: الوضع متوتر للغاية في مطار كابول

w

مقتل 4 من المارينز في تفجير كابول

61276bf642360406656a0c71

تركيا تبدأ إجلاء عسكرييها من أفغانستان

61271b4b4236045a56016b84

استمرار توافد الحشود إلى محيط مطار كابول