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تركيا تبدأ إجلاء عسكرييها من أفغانستان

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الخميس، 26-08-2021 01:44 م

تركيا تبدأ إجلاء عسكرييها من أفغانستان

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الوكيل الاخباري- وصلت أول طائرة مخصصة لإجلاء الجنود الأتراك من أفغانستان، اليوم الخميس، إلى مطار أسنبوغا في العاصمة أنقرة، وعلى متنها 345 راكبا.

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ولفتت وكالة "الأناضول" إلى أن تركيا بدأت عملية إجلاء جنودها من مطار حامد كرزاي في كابول، بعد إتمام عملية إجلاء مواطنيها من أفغانستان.

وأوضحت الوكالة أنه تم إجلاء الدفعة الأولى من الجنود الأتراك من كابول إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد بواسطة طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية التركية، ومن هناك إلى أنقرة عبر طائرة نقل ركاب تتبع للشركة نفسها.

وفي وقت سابق الخميس، أفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للخطوط الجوية التركية، بأنه من المخطط تنظيم رحلتين جويتين لإكمال عملية إجلاء الجنود الأتراك من أفغانستان.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أعلن اليوم الخميس، أن بلاده تهدف إلى إتمام عملية إجلاء قواتها من أفغانستان في أقرب وقت.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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