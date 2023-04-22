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لبنان: تطبيق قرار حكومي بترحيل سوريين دخلوا للبنان خلسة

السبت، 22-04-2023 05:53 م

لبنان: تطبيق قرار حكومي بترحيل سوريين دخلوا للبنان خلسة

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الوكيل الاخباري - عادت قضية النازحين السوريين في لبنان إلى الواجهة مجددًا مع قيام الجيش اللبناني بترحيل عشرات السوريين الذين لا يملكون إقامات شرعية أو الأوراق الرسمية من لبنان.

وأفاد مصدر أمني لبناني في بيروت، أن الجيش وبالتنسيق مع الأمن العام اللبناني، يقوم بترحيل العشرات الذين دخلوا إلى لبنان بطرق غير شرعية، بناء على قرار رسمي.

وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الذي يتولى ملف النازحين السوريين، بتصريح اليوم، أنه لا يتم ترحيل النازحين، إنما أشخاص مخلين بالأمن ودخلوا خلسة إلى لبنان.

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وأضاف،أنه ومع تفاقم حدّة التوتر بين اللبنانيين والنازحين السوريين وارتفاع عدد السرقات والأعمال المخلّة بالأمن، من واجب الأجهزة الأمنية العمل على حماية الأمن القومي للبلاد وتطبيق القوانين على كافة الأراضي اللبنانية طيلة أيام السنة.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للدفاع كان قد أصدر بتاريخ 24/4/2019 مجموعة من القرارات، منها ترحيل أي شخص يدخل إلى لبنان بطريقة غير شرعيّة من دون المرور بالمعابر الحدوديّة الرسمية، هذا القرار يحميه القانون الدولي وهو حقّ للبنان لحماية أرضه وشعبه".

 




 

 


 

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