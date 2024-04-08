صحيفة: طوكيو وواشنطن قد تتفقان على التعاون لبناء مطار فضائي في اليابان

الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة Nikkei أن طوكيو وواشنطن قد تتفقان على التعاون لبناء وتشغيل مطار فضائي جديد في اليابان.

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ووفقا للصحيفة فإنه "ولتطوير هذه الشراكة هناك حاجة إلى التوقيع على اتفاقية بشأن حماية المعلومات التي تتعلق بتكنولوجيا الصواريخ، إذ يمكن استخدام هذه التقنيات للأغراض العسكرية أيضا"، وأن الولايات المتحدة ستسعى لإبرام اتفاقيات من هذا النوع عندما يتم إطلاق صواريخها الفضائية من مواقع خارج البلاد".



وبحسب الصحيفة "قد تتم مناقشة مثل هذه الاتفاقيات في العاشر من أبريل الجاري، خلال لقاء سيجمع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الأمريكي جو بايدن، ومن بين المواضيع الأخرى التي قد يناقشها قادة البلدين التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي ومكافحة المعلومات المضللة".



وأولت اليابان مؤخرا اهتماما كبيرا لتطوير مجالات صناعة الفضاء، ودعمت الشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، وفي مارس الماضي تم اعتماد برنامج لتطوير المجالات تقنيات الفضاء في البلاد، والذي يتضمن تخصيص تريليون ين (حوالي 6.6 مليار دولار أمريكي) لهذه الأغراض.



وكانت صحيفة Yomiuri قد ذكرت في وقت سابق أيضا أن اليابان تخطط لإرسال رواد فضاء إلى القمر في إطار Artemis الفضائي الذي ستتعاون خلاله مع الولايات المتحدة.

RT