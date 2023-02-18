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السبت، 18-02-2023 08:47 ص

ارتفاع عدد قتلى الإعصار جابرييل بنيوزيلندا إلى 9

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الوكيل الإخباري - ارتفع عدد قتلى الإعصار جابرييل في نيوزيلندا إلى تسعة اليوم السبت، مع استمرار عمليات إزالة المخلفات في الجزيرة الشمالية التي دمرها الإعصار وقيام السلطات بالعمل على العثور على المفقودين.

واجتاح الإعصار نيوزيلندا المناطق العليا من الجزيرة الشمالية يوم الأحد الماضي، قبل اجتياحه الساحل الشرقي مسببا دمارا واسع النطاق.

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وقالت الشرطة اليوم السبت، إنها تحقق في وفاة شخص "يُعتقد أنه توفي في ظروف تتعلق بالإعصار جابرييل" في منطقة خليج هوك التي تضررت بشدة على الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية مما رفع عدد القتلى إلى تسعة.


وتواصلت جهود إزالة آثار الإعصار الذي أدى إلى عزل بلدات وجرف مزارع وجسور ونفوق ماشية وغمر منازل بالمياه وتقطع السبل بأناس على أسطح منازل إلى جانب الجهود المبذولة للعثور على السكان الذين ما زالوا مفقودين.


ووصف رئيس وزراء نيوزيلندا كريس هيبكنز الإعصار جابرييل أمس الجمعة، بأنه أكبر كارثة طبيعية شهدتها نيوزيلندا هذا القرن وحذر من احتمال ارتفاع عدد القتلى مع تواصل فرق الانقاذ مع مئات المجتمعات المعزولة.


وحتى بعد ظهر أمس الجمعة تم تسجيل ما يزيد قليلا عن 4500 مفقود منذ وقوع الإعصار.


ولكن الشرطة تعتقد أن كثيرين لا يستطيعون الوصول إلى شبكات الاتصالات لأن الكهرباء ما زالت مقطوعة عن آلاف المباني.

 

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