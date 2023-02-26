الأحد 26-02-2023
الوكيل الاخباري

أوقاف الطفيلة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

زراعة المفرق توفر مطعوم التسمم المعوي لقطعان الماشية

إربد: جلسة توعوية حول نظام سجل المستفيد من قانون الشركات المعدل

الخدمة المدنية: إطلاق الكشف التنافسي الأساسي الأربعاء

عالم اردني : العالم الهولندي يستغفل الجميع .. لهذا السبب !

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

الملك: أهمية تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية

اليرموك: تأجيل انتخابات اتحاد الطلبة وتعديل التعليمات وفقا لنظام العمل الحزبي في الجامعات

إنشاء منطقة لوجستية جديدة بقيمة 267 مليون دولار في السعودية

اتفاق لإنشاء مصنع سيارات كهربائية في المملكة

الأحد، 26-02-2023 04:20 م

عبد اللهيان: طهران مستعدة لجولة جديدة من المحادثات مع السعودية

200997


الوكيل الاخباري- كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن الاستعداد لجولة جديدة من المحادثات مع السعودية لعودة العلاقات بين البلدين إلى وضعها الطبيعي.

وخلال مشاركته في برنامج "لقاء خاص" مع قناة العالم سيبث مساء اليوم الأحد، أكد عبداللهيان أن "عودة العلاقات سيكون مفيدا للطرفين والمنطقة".

اضافة اعلان

 

وتابع أمير عبداللهيان، قائلا: "نحن نرى عودة العلاقات بين الرياض وطهران الى وضعها الطبيعي مفيدة للبلدين وللمنطقة على حد سواء".

وتابع وزير الخارجية الايراني: "كانت الجمهورية الاسلامية في ايران ولاتزال ترحب بالمحادثات والتعاون والتفاعل مع السعودية وقد حققنا تقدما خلال الجولات الخمس السابقة من المحادثات بوساطة عراقية وحاليا نحن في صدد تنظيم وبرمجة جولة جديدة من المحادثات".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image - 2023-02-26T164329.269

سرير فردي وأحذية عسكرية.. الرئيس الأوكراني يعرض مكان إقامته المؤقت

63fb4fe04c59b766fa1e4efb

برلماني روسي يعد القوات الأوكرانية بمفاجأة غير سارة

63fb3a8b4c59b76d3073caf7

كم أنفقت أمريكا على أوكرانيا خلال عام؟

image - 2023-02-26T155357.195

نائب رئيس الوزراء البريطاني: سأستقيل إذا ثبتت ضدي اتهامات التنمر

63fb48a94c59b7446370e895

الجزائر تقرر إعادة فتح سفارتها في كييف

image - 2023-02-26T152607.058

بلينكن في آسيا الوسطى لتعزيز حضور الولايات المتحدة فيها

أخبار متعلقة
63edcad54c59b741ed5cec8d

تحذيرات من أطول موجة برد في السعودية

63ec834242360454662c92fa

وصول طائرات مساعدات سعودية وإماراتية وليبية وصينية إلى سوريا

63e9d60b4c59b711587b1b86

السعودية تعين الأكاديمية سناء العتيبي مديرة للمرصد الوطني للمرأة

6123ecba4c59b7095b7cf515

روسيا والسعودية تعملان على توسيع التعاون العسكري التقني

63e74f054c59b777b760595e

انطلاق مسيرات في الذكرى السنوية الـ 44 لانتصار الثورة في إيران

63e70e1c4c59b7775b418553

واشنطن تجري محادثات مع دول الخليج حول إيران