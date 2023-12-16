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السبت، 16-12-2023 03:35 م

عطل تقني يلغي رحلة وزيرة الخارجية الفرنسية إلى لبنان

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الوكيل الاخباري- أعلنت السفارة الفرنسية في لبنان تأجيل رحلة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا المقررة اليوم إلى لبنان والمنطقة، بسبب عطل تقني أصاب طائرتها.

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في المقابل أعلن مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، إلغاء موعده المقرر عصر اليوم مع كولونا، بسبب تأجيل زيارتها المقررة اليوم إلى بيروت، دون تحديد موعد جديد للقاء.

ووفقا للبيان صدر عن مكتب كولنا، فقد تقرر إلغاء زيارتها المقررة إلى لبنان والمنطقة نتيجة عطل تقني طرأ على طائرتها في مطار باريس في اللحظات الأخيرة".

وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية في وقت سابق بأن كولونا ستصل إلى لبنان مساء الجمعة، حيث ستزور الكتيبة الفرنسية في قوات "اليونيفيل" في الناقورة يوم السبت.

 




 

 


 

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