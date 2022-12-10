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السبت، 10-12-2022 04:33 م

عطل مفاجئ يتسبب في انقطاع الكهرباء في عموم السودان

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الوكيل الاخباري- أدى عطل مفاجئ في انقطاع الكهرباء عن عموم مدن السودان، قبل أن تعلن الشركة السودانية لنقل الكهرباء اتمام أعمال الصيانة ومعالجة العطل.

وقال المهندس محمد التوم مدير عام الشركة السودانية لنقل الكهرباء أن أعمال الصيانة قد تمت بنسبة 80 في المائه، وأن الكهرباء ستعود للمحطات ومن ثم ستعود الخدمة تدريجيا .

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وأوضح التوم أن عطلا في "كيبل 500 كيلو فولت" بمحطة توليد مروي أدي الي خروج الشبكة القومية والآن جاري العمل لإرجاع الشبكة .

ويغذي سد مروي، معظم مناطق السودان، مع اعتماد عدد من المدن والمناطق على طاقة التوليد الحراري.

 

سكاي نيوز

 




 

 


 

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