الثلاثاء 20-06-2023
الوكيل الاخباري

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

اليرموك.. أول جامعة أردنية تُطلق هويتها الرقمية على تطبيق سند

بعد تكرار الإصابة بلدغات الأفاعي .. الصحة تتخذ إجراءات جديدة

اعلان هام للمسافرين عبر جسر الملك حسين

نقابة الممرضين تدعو لإنشاء عيادات في المدارس

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية واستكمال إجراءات التعيين - أسماء

وظائف شاغرة بشركة مملوكة للحكومة - تفاصيل

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته خلال عدوان الاحتلال على جنين أمس

الأمن يُحقق بعد العثور على جثة شاب أسفل جسر عبدون

وزارة الصحة تكشف نتيجة فحص الحصان الذي عض طفل الخميس الماضي

الثلاثاء، 20-06-2023 08:49 ص

علماء يرجحون: 2023 سيكون الأشد حراً

image - 2023-06-20T085020.739


الوكيل الإخباري - رجح مجموعة من العلماء أن يكون 2023، العام الأشد حراً على مستوى العالم فيما وجد تحليل أن أوروبا شهدت العام الماضي أحر صيف تم تسجيله، ما أسفر عن آلاف الوفيات، وموجات الحر البحرية والطقس الشديد الحرارة، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأظهر تقرير مشترك للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ووكالة كوبرنيكوس للتغير المناخي التابعة للاتحاد الأوروبي، أن درجة حرارة القارة ارتفعت عام 2022 إلى 3. 2 درجة مئوية فوق متوسط ما قبل الثورة الصناعية.

اضافة اعلان


وقالت الوكالتان إن درجات حرارة سطح البحر وصلت إلى مستويات مرتفعة قياسية، وهناك أيضاً ذوبان «غير مسبوق» للجليد. وبشكل عام، أدت المخاطر المتعلقة بالمناخ والطقس إلى 16 ألفاً و365 حالة وفاة، أغلبها متعلق بموجات الحر، وتسببت في أضرار بقيمة ملياري دولار، مرتبطة بشكل كبير بالفيضانات والعواصف. ويأتي التقرير، فيما يقول العلماء بالفعل إن هناك احتمالية أن يكون 2023، العام الأشد حراً المسجل على مستوى العالم.


وقال بيتري تالاس مدير عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية «كان الصيف أحر صيف مسجل على الإطلاق. وأججت درجات الحرارة المرتفعة والأحوال الجوية الجافة الواسعة النطاق، حرائق الغابات الشرسة التي أسفرت عن ثاني أكبر منطقة محروقة مسجلة، وأدت إلى الآلاف من الوفيات الزائدة المرتبطة بالحر».


في الهند، ذكرت صحيفة تايمز أوف إينديا، أمس الاثنين، أن 54 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في ولاية أوتار براديش بشمالي الهند، على مدى الأيام الماضية. وتزامن ذلك مع فتح السلطات تحقيقاً لمعرفة ما إذا كانت الموجة الحارة هي سبب وفاتهم.


وذكرت صحيفة محلية أن 45 شخصاً آخرين لقوا حتفهم في ولاية بيهار المجاورة.


وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية، تحذيراً شديداً الأسبوع الماضي، من موجة شديدة الحرارة في بعض مناطق البلاد، بما فيها ولايتا أوتار براديش وبيهار.


وقالت الحكومة إنها تحقق في سبب الوفيات التي وقعت خلال ثلاثة أيام الأسبوع الماضي في منطقة باليا بولاية أوتار براديش، جنوب شرقي نيودلهي.


وقال رافيندرا كومار، أعلى مسؤول إداري في المنطقة «وقعت الوفيات في المنطقة، لكن من الصعب أن نرجع ذلك إلى موجة الحرارة الشديدة»، دون أن يؤكد عدد الوفيات.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1687238801033

بايدن: العلاقات مع الصين على المسار الصحيح

649140854c59b714414814a3

"وول ستريت جورنال": واشنطن تجري اتصالات مع كوبا لمنع إقامة مركز تدريب صيني

image - 2023-06-20T090456.849

6 قتلى و8 جرحى بهجوم مسلح في الإكوادور

64913e504c59b715e2082d96

ترامب يفسر سبب احتفاظه بوثائق سرية

b8a9ebf7-0944-425e-9781-ff2c855505d2

ماكرون: أوكرانيا تسلمت منظومة "سامب-تي" للدفاع الجوي

7

مجلس الأمن يستمع الى إحاطة بشأن ليبيا

أخبار متعلقة
image (21)

اليونان.. إنقاذ 90 مهاجراً من يخت يرفع علم الولايات المتحدة

6486c8b64236044b523b7faa

كييف تدعو الغرب إلى إنشاء "تحالف جوي"

236920

خبراء: الناتو يسعى لتوجيه رسالة لروسيا بمناوراته الجوية الأكبر في ألمانيا

image - 2023-05-30T085254.571

اليونان: القبض على 5 من شرطة الحدود بتهمة تهريب مهاجرين

64747fd742360440053d3e96

لافروف يحذر من انفجار ضخم في وسط أوروبا

647473f442360440053d3e8c

فنلندا تتوقع انهيار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا