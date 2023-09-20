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الأربعاء، 20-09-2023 11:33 م

علييف يطلع أردوغان على نتائج العملية العسكرية في قره باغ

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الوكيل الاخباري- أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

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وقالت الرئاسة التركية في بيانها، يوم الأربعاء، أن "الرئيس أردوغان خلال الحديث تلقى من نظيره علييف معلومات حول تطورات الأوضاع الأخيرة في ما يخص العملية التي نفذتها أذربيجان".

وأضاف البيان أن أردوغان جدد التأكيد على الدعم التركي لأذربيجان.

وأشارت الرئاسة التركية إلى أن "رئيسي البلدين تبادلا كذلك الآراء حول القضايا الإقليمية التي تخص البلدين".

وأعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، يوم الأربعاء عن "استعادة سيادة أذربيجان" على منطقة قره باغ في أعقاب عملية عسكرية أطلقها الجيش الأذربيجاني قبل يوم. وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار وإجراء مفاوضات بين أذربيجان وسلطات جمهورية قره باغ غير المعترف بها يوم الخميس.

 




 

 


 

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