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الإثنين، 19-07-2021 01:44 م

عون يترأس اجتماعا لبحث موضوع أزمة الدواء في لبنان

لبنان


الوكيل الإخباري - أعلن الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية اللبنانية على تويتر، اليوم الاثنين، أن الرئيس اللبناني ميشال عون ترأس اجتماعاً في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الصحة، للبحث في موضوع حل أزمة الدواء بعد القرار برفع الدعم عن 75% من الأدوية.

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وجاء في التغريدة: "الرئيس عون يترأس اجتماعاً في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الصحة، يضم نقيب الصيادلة وممثلين عن شركات الأدوية العالمية في لبنان ومستوردي الأدوية وشركات تصنيع الأدوية، وذلك للبحث في موضوع حل أزمة الدواء بعد القرار برفع الدعم عن 75% من الأدوية".


أقفلت معظم الصيدليات أبوابها في لبنان، اليوم الجمعة 9 يوليو/ تموز، احتجاجا على تفاقم أزمة فقدان الأدوية في البلاد، لا سيما أدوية الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى الاعتداءات المتكررة على الصيادلة وتحكم مافيات الدواء في مصير المواطنين، وتجاهل الجهات المسؤولة الانهيار الحاصل في الأمن الدوائي.


كما أعلنت نقابة مستوردي الأدوية اللبنانية، اليوم الأحد، نفاد مخزون عدد كبير من الأدوية الأساسية، محذرة خطورة نفاد مخزون عدد أكبر بعد توقف عملية الاستيراد بشكل شبه كامل منذ أكثر من شهر، بسبب تراكم المستحقات لصالح الشركات المصدرة والتي فاقت قيمتها 600 مليون دولار.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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