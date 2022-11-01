غانا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر

الوكيل الاخباري- تتولى غانا، اليوم الثلاثاء، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر تشرين الثاني خلفا لدولة الغابون.

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وسيعقد الممثل الغاني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير هارولد أدلاي أغيمانث، مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم يطلع الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيزه في جلسة صباحية اليوم أيضا.



ويتكون المجلس من 15 عضوا، لكل عضو صوت واحد، منهم خمسة أعضاء دائمين، لهم حق النقض (الفيتو)، وهم روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، وعشرة أعضاء غير دائمين، ينتخبون لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهم بالإضافة إلى غانا: الإمارات العربية المتحدة والبرازيل والهند وإيرلندا وألبانيا وكينيا والمكسيك والنرويج والغابون.



ومجلس الأمن هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

بترا