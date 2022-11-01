الثلاثاء 01-11-2022
الوكيل الاخباري

صدور إرادتان ملكيتان بالبطاينة ومحمد صدقي

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

ولي العهد يزور الفنان موسى حجازين - صور

وصول رؤساء عرب إلى الجزائر - صور

ولي العهد يلقي كلمة الأردن في القمة العربية غدا

الطاقة والمعادن: استرداد فرق دعم الكهرباء إذا ثبتت المخالفة

الضمان توضح حول بدل إجازة الأمومة إذا توفي الجنين

مستوطنون يعتدون على فلسطيني في بيت لحم

خبير اقتصادي يحذر من استمرار رفع أسعار الفائدة

14.7 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية الشهر الماضي

الثلاثاء، 01-11-2022 04:04 م

غانا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر

454204


الوكيل الاخباري-  تتولى غانا، اليوم الثلاثاء، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر تشرين الثاني خلفا لدولة الغابون.

اضافة اعلان


وسيعقد الممثل الغاني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير هارولد أدلاي أغيمانث، مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم يطلع الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيزه في جلسة صباحية اليوم أيضا.


ويتكون المجلس من 15 عضوا، لكل عضو صوت واحد، منهم خمسة أعضاء دائمين، لهم حق النقض (الفيتو)، وهم روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، وعشرة أعضاء غير دائمين، ينتخبون لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهم بالإضافة إلى غانا: الإمارات العربية المتحدة والبرازيل والهند وإيرلندا وألبانيا وكينيا والمكسيك والنرويج والغابون.


ومجلس الأمن هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6360ef4b4236043f2c27bd1a

سريلانكا: روسيا وافقت على مساعدة البلاد التي تواجه نقصا في الوقود

image (4)

وصول رؤساء عرب إلى الجزائر - صور

س

الفلبين: مقتل 110 أشخاص في فيضانات وانهيارات أرضية

سي

الرئيس المصري يتوجه إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية

download

وصول رئيس الوزراء الأرميني إلى طهران

6360bb6f4236047df37e1ed0

وزير الخارجية الإيراني يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير روسيا الجديد

أخبار متعلقة
635f8b844236042065081a91

طهران تجدد تأكيدها عدم تصدير السلاح إلى طرفي النزاع في أوكرانيا

635cb93e42360404a014f80c

لاغارد: بوتين شخص واسع الاطلاع

6357e7b44c59b7096001f526

إيران.. عشرات القتلى والجرحى في هجوم مسلح

635809074c59b7602c048b22

بولندا تزيد عديد جيشها إلى 160 ألفا

6354ed564236042ee41e00af

إيران ترفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة

63500c55423604779c166bc0

الصحة العالمية تدعو للتحرك لمنع الإبادة الجماعية في تيغراي الإثيوبي