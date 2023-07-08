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غوتيريش يؤكد أهمية الصادرات الروسية الأوكرانية للأمن الغذائي العالمي

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السبت، 08-07-2023 08:30 ص

غوتيريش يؤكد أهمية الصادرات الروسية الأوكرانية للأمن الغذائي العالمي

غ


الوكيل الاخباري - أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الليلة الماضية، إلى الدور الذي لا غنى عنه للصادرات الغذائية والأسمدة من الاتحاد الروسي وأوكرانيا، في دعم الأمن الغذائي العالمي.

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وأكد غوتيريش، في بيان صدر باسمه، أهمية التنفيذ الكامل والمستمر للاتفاقيات الموقعة في اسطنبول في تموز 2022، للمساعدة في ضمان وصول هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية بسلاسة وكفاءة وعلى نطاق واسع.


وقال إن هذه الاتفاقيات هي عرض نادر للغاية لما يمكن أن يفعله العالم عندما يضع في اعتباره التحديات الكبرى في عصرنا، مضيفا أن الاتفاقيات تساهم معًا في التخفيضات المستمرة في أسعار المواد الغذائية العالمية.


وحسب الأمم المتحدة، فإن الاسعار الآن أقل من 23 بالمائة من المستويات المرتفعة القياسية التي تم تسجيلها في آذار من العام الماضي.


وأكد غوتيريش التزام الأمم المتحدة التزاما تاما بالبناء على التقدم المحرز بالفعل وانها على اتصال دائم بمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى إعطاء الأولوية للأمن الغذائي العالمي.

 

بترا


 




 

 


 

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