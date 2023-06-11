اعتقال أميركي في روسيا بتهمة «تهريب مخدّرات»

الوكيل الإخباري - قضت محكمة روسية بوضع الأميركي ترافيس ليك قيد الحبس الاحتياطي، لاتهامه بـ«تهريب مخدّرات»، في سياق توتر متصاعد بين موسكو وواشنطن على ارتباط بالنزاع في أوكرانيا.

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ووفقاً لمحكمة خاموفنيتشيكي في موسكو، فإنّ ترافيس ليك هو «جندي مظلي سابق وموسيقي» أميركي، وهو متهم بـ«تنظيم بيع مخدّرات لشباب»، وهي جريمة يعاقَب عليها بالسجن سنوات عدّة.



وأضافت المحكمة عبر «تلغرام»، أنّه «سيبقى رهن الاعتقال حتى السادس من أغسطس (آب) في انتظار محاكمته المحتملة، وهي مدة احتجاز يمكن تمديدها».



وأشارت شبكة «سي إن إن» الأميركية إلى أنّ الأميركي المعتقل هو موسيقي ومنتج موسيقي يعيش في روسيا منذ سنوات عدّة.



وتضاعفت اعتقالات المواطنين الأميركيين في روسيا في السنوات الأخيرة، مع تدهور العلاقات بين موسكو وواشنطن، لا سيما منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا. واتهمت واشنطن موسكو باعتقال أميركيين تعسّفياً لاستخدامهم ورقة مساومة، واستعادة روس محتجزين في الولايات المتحدة.



وفي مارس (آذار) الماضي، اعتقلت أجهزة الاستخبارات الروسية الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش بتهمة «التجسّس» وهو ما ينفيه.



كما يقضي الجندي السابق في مشاة البحرية (المارينز) بول ويلان (53 عاماً) عقوبة بالسجن 16 عاماً بتهمة «التجسس» في روسيا.



وجرت عملية تبادل للأسرى بين موسكو وواشنطن في ديسمبر (كانون الأول) أُطلق خلالها سراح نجمة كرة السلّة الأميركية بريتني غرينر التي كانت محتجزة في روسيا، مقابل إطلاق سراح تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت الذي كان معتقلاً في الولايات المتحدة.

الشرق الأوسط