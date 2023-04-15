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السبت، 15-04-2023 09:52 م

غوتيريش يدعو لوقف "الأعمال العدائية فورا" في السودان

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الوكيل الاخباري - أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، "الأعمال العدائية" بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، ودعا إلى "وقفها فورا".

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش: "يدعو الأمين العام قادة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، واستعادة الهدوء وبدء حوار لحل الأزمة الحالية".

وأضاف أن "أي تصعيد إضافي في القتال سيكون له تأثير مدمر على المدنيين ويزيد من تفاقم الوضع الإنساني غير المستقر بالفعل في البلاد".

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