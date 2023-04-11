غوتيريش يصل إلى العاصمة الصومالية مقديشو

الوكيل الاخباري - وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، صباح الثلاثاء، إلى العاصمة الصومالية مقديشو في بداية زيارة للصومال التي تعاني من نزاع طويل وكوارث مناخية.

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وأظهرت صور نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وزير الخارجية الصومالي أبشر عمر هروسي يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة في مطار مقديشو.



وفرضت الصومال الإغلاق في العاصمة مقديشو بمناسبة هذه الزيارة غير المعلنة مسبقا، مع قطع معظم الطرقات والحد من حركة النقل العام، وفقا لفرانس برس.

غوتيريش بزيارته في وقت تعاني البلاد من جفاف كارثي أوصل الكثيرين إلى شفير المجاعة، فيما تتصدى الحكومة لحركة تمرد دامية.



وأطلقت الأمم المتحدة نداء لجمع 2.6 مليار دولار لتقديم مساعدة إنسانية لسكان الصومال، غير أنها لم تجمع حتى الآن سوى 13% من الأموال الضرورية.

سكاي نيوز