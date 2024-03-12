الثلاثاء 12-03-2024
الوكيل الاخباري
 

إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه موقع جل العلام الإسرائيلي

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا شرق طوباس

موسكو تفرض عقوبات على 347 شخصا من دول البلطيق

كتائب القسام تستهدف دبابة بقذيفة "الياسين 105" في مدينة حمد

طائرة أوكرانية مسيرة تصطدم بمبنى إداري في بيلغورود وتخلف إصابات

سرايا القدس: فجرنا عبوة ناسفة بقوة صهيونية في مدينة حمد

دفاع مدني شرق لبنان : شهيد و4 مصابين بالقصف الإسرائيلي على البقاع

القوات المسلحة: 5 إنزالات جديدة على غزة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة

أعضاء بمجلس الشيوخ يطالبون بايدن يمنع إرسال أسلحة هجومية لإسرائيل

31184 شهيدا في غزة منذ 7 أكتوبر

الثلاثاء، 12-03-2024 02:41 م

رويترز: المحادثات لإنهاء وجود التحالف في العراق قد لا تنتهي إلا بعد الانتخابات الأمريكية

65f0384f42360444c743cde1


الوكيل الإخباري - قال مسؤول حكومي عراقي لوكالة "رويترز" إن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء وجود التحالف العسكري في البلاد قد لا تنتهي إلا بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر.

وبدأت واشنطن وبغداد في يناير الماضي محادثات لإعادة تقييم وجود التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق، والذي تشكل عام 2014 للمساعدة في قتال تنظيم "داعش" بعد أن اجتاح التنظيم المتشدد أجزاء كبيرة من البلاد.

اضافة اعلان


وجاء القرار بعد أن شنت القوات الأمريكية والجماعات المسلحة هجمات متبادلة وسط صراع إقليمي مرتبط بالحرب الإسرائيلية في غزة.


وقد توقفت تلك الهجمات منذ أكثر من شهر لإتاحة المجال للمفاوضات.


وينظر السياسيون إلى المحادثات الفنية عبر لجنة عسكرية مشتركة على أنها وسيلة لكسب الوقت وسط وجهات نظر مختلفة حول كيفية تطور العلاقة العسكرية بين البلدين.


وتقول واشنطن إن مهمة التحالف تحتاج إلى إعادة تقييم في ضوء هزيمة تنظيم "داعش" في العراق عام 2017، لكنها لا ترى أن المحادثات تنطوي بالضرورة على انسحاب المستشارين العسكريين الأمريكيين من البلاد.


وغزت الولايات المتحدة العراق في عام 2003، وأطاحت بالرئيس صدام حسين قبل أن تخرج من البلاد في عام 2011. وعادت الولايات المتحدة في عام 2014 على رأس تحالف دولي لمحاربة "داعش،" ويوجد حاليا حوالي 2500 جندي أمريكي في العراق و900 جندي في سوريا في مهمة تقديم المشورة والمساعدة.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65f047c3423604273472d618

الداخلية الروسية تصدر مذكرة بحث بحق وزير داخلية إستونيا

11

إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه موقع جل العلام الإسرائيلي

113-174013-iliouchine-il-76-russia-3

تحطم طائرة عسكرية روسية على متنها 15 شخصاً

65f04197423604273472d60d

موسكو تفرض عقوبات على 347 شخصا من دول البلطيق

65f0462d42360448f87bbeb9

وزارة الدفاع الإيطالية: سفينة حربية تسقط طائرتين مسيرتين في البحر الأحمر

65f0427d42360445170ed731

طائرة أوكرانية مسيرة تصطدم بمبنى إداري في بيلغورود وتخلف إصابات

أخبار متعلقة
538672

السوداني يناقش مع مشرعين أميركيين إنهاء مهمة «التحالف الدولي»

65cfb9164236042d5602a48f

بايدن: الولايات المتحدة تدرس عدة خيارات في ما يتعلق بوفاة أليكسي نافالني

65cfacfb4236042d5602a47c

بايدن: لا نرى في التحركات الروسية تهديدا نوويا

86453

علييف يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لأذربيجان لـ7 سنوات

78c16221-4114-4410-8baa-3807710f354f

واشنطن تصادر طائرة فنزويلية بزعم تبعيتها لجهة إيرانية

65c9a1814236046c5c714802

رئيس قرغيزستان يطالب واشنطن بعدم التدخل في شؤون بلاده