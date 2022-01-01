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السبت، 01-01-2022 01:47 م

فرنسا تتسلم رئاسة الاتحاد الأوروبي من سلوفينيا

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الوكيل الإخباري-تسلمت فرنسا اليوم السبت، الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي من سلوفينيا التي كانت ترأس المجلس الأوروبي منذ الأول من تموز، على أن تسلمها في النصف الثاني من السنة إلى تشيكيا.

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ويمثل مجلس الاتحاد الأوروبي مصالح الدول 27 الأعضاء أمام المفوضية والبرلمان الأوروبيين، وتدعو الرئاسة الفصلية إلى اجتماعات الوزراء وتحدد جدول الأعمال وتقود المفاوضات.


وعلى مدى ستة أشهر، ستحظى فرنسا بنفوذ كبير للمضي قدماً ببعض المسائل والتوصل إلى تسويات بين الدول الأعضاء مع أن العملية مضبوطة وتستدعي الحياد والحنكة، وفق ما أوردت قناة فرانس 24 .


وحدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سقوفاً عالية جداً للرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي، منها "جعل أوروبا مجدداً قوية في العالم وتتمتع بسيادة كاملة، وحرة في خياراتها وتتحكم بمصيرها".


ويدعو ماكرون أيضاً إلى تعديل منطقة شنغن "حامية الحدود الأوروبية" بشكل أفضل في وجه موجات الهجرة وهو موضوع في صلب الحملة الانتخابية الفرنسية.


وينوي أيضاً طرح مراجعة قواعد الميزانية المعروفة بمعايير ماستريخت التي تضبط العجز في الدول الأوروبية من أجل تمويل الاستثمارات والنمو.


ولا يزال يطرح أيضاً تعزيز الدفاع الأوروبي رغم تحفظ بعض الشركاء الحريصين خصوصاً على حماية حلف شمال الأطلسي.


وهذه المرة الثالثة عشرة التي تتولى فيها فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي منذ العام 1958 والأولى منذ 2008.

 

بترا

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