الأحد 19-12-2021
الوكيل الاخباري

"العلوم والتكنولوجيا" تحصد 3 مراكز بمسابقة CTFJO

حجاوي: لهذه الأسباب زاد عدد وفيات كورونا

العجارمة: يجب تجريم الوزير الذي يعمل في القطاعات والشركات التابعة لوزارته بعد تركه الخدمة

مشاجرة انتقلت من فيسبوك للشارع لتنتهي بجريمة قتل مروعة

حبس موظف بالعمل سنتين وستة أشهر بتهمة الاحتيال

العرموطي يسأل عن اللجنة الوطنية للتعليم عن بعد وإلغاء مواد في الجامعات

أخيراً.. تصريح متفائل طال انتظاره من الصحة العالمية حول كورونا

استقرار أسعار الذهب محليا

تعليمات جديدة لطالبي ترخيص ممارسة مهنة فنيي الأسنان

برنامج الوكيل .. هبة من القطاع الخاص لعلاج طفلة مصرية

الأحد، 19-12-2021 09:52 ص

أذربيجان تسلم أرمينيا 10 عسكريين

1601279484ysUQ7


الوكيل الإخباري-قالت لجنة شؤون السجناء والمفقودين والرهائن الأذربيجانية، إن باكو سلمت يريفان 10 عسكريين، من خلال وساطة الاتحاد الأوروبي.  

اضافة اعلان

وأضافت اللجنة، في بيان: "كنتيجة للاجتماع الثلاثي بين رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل ورئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في بروكسل في 14 ديسمبر 2021، وكذلك الاجتماع الثنائي في ديسمبر في 19 ديسمبر، قامت باكو بتسليم يريفان 10 من العسكريين، بوساطة من الاتحاد الأوروبي".

 

وأشار البيان إلى أنه "تم اعتقال العسكريين العشرة المذكورين، في 16 نوفمبر 2021 أثناء التصدي لاستفزاز من جانب القوات المسلحة الأرمنية في كلبجار".

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1818122021_61be211b42360467c73914f5

إجلاء 22 ألف شخص في ماليزيا جراء أسوأ فيضانات تشهدها البلاد -فيديو

العراق

المنطقة الخضراء ببغداد تتعرض لهجوم صاروخي

Almahriah2021-09-15-446450

التحالف العربي يعلن إحباط هجوم جوي من الحوثيين على مطار أبها

زلزال 3

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شمال غربي الصين

ألمانيا 3

ألمانيا تفرض حجرا صحيا على القادمين من بريطانيا

eaa08ed4-ce5c-4ad7-a70f-f2f456a78aaa

بريطانيا تستبعد التدخل العسكري في حال غزت روسيا أوكرانيا

أخبار متعلقة
images

الموافقة على انضمام كرواتيا إلى منطقة شنغن