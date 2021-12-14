فرنسا: لا قيود جديدة في البلاد حاليا لمواجهة كورونا

الوكيل الإخباري-أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أنه ليس لديها خطط في الوقت الحالي لتغيير القواعد المفروضة لمواجهة وباء "كوفيد -19" في فرنسا، رغم المخاوف من انتشار متحور "أوميكرون" الجديد.

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ونقلت وكالة فرانس 24، عن المتحدث باسم الحكومة جابرييل أتال، قوله "إنه فيما يتعلق بالإجراءات المفروضة في فرنسا، فليس من المتوقع تغييرها"، وأن الحل يكمن في مواصلة التطعيم، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 15 مليون فرنسي تلقوا جرعة معززة من التطعيم حاليا، وتعتزم الحكومة الاستمرار في تطبيق الاستراتيجية التي تم تحديدها من قبل، من خلال المزيد من التشجيع على التطعيم ضد فيروس كورونا.

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