سي إن إن: ازدياد عدد حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي في عدة دول

الوكيل الاخباري - أفادت شبكة "سي إن إن" بأن الصين والدنمارك وفرنسا وهولندا أعلنت عن زيادة في عدد حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي لدى الأطفال بسبب بكتيريا "المفطورة الرئوية".

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وأشارت إلى أنه تم تسجيل ارتفاع في معدلات الإصابة بالالتهاب الرئوي في إحدى مقاطعات ولاية أوهايو الأمريكية أيضا.



وأضافت أن البكتيريا يمكنها أن تتسبب في تفشي الالتهاب الرئوي كل "سنة أو ثلاث سنوات".



وتابعت: "يبدو بالتأكيد أن هذا العام قد يكون أسوأ من الأعوام الأخرى في الولايات المتحدة وأوروبا".



وسجلت ألمانيا في وقت سابق انتشار الالتهاب الرئوي الناتج عن بكتيريا "المفطورة الرئوية".



كما أعلنت الصين أن الموجة الأخيرة من التهابات الجهاز التنفسي ناتجة عن تداخل فيروسات شائعة مثل فيروس الأنفلونزا، أو فيروسات الأنف، أو الفيروس التنفسي، وكذلك البكتيريا مثل "المفطورة الرئوية"، وهو السبب الشائع لعدوى الجهاز التنفسي.

