فرنسا.. لوبان تمثل أمام المحكمة بتهمة سوء استخدام المال العام

الوكيل الاخباري- ستمثل رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب "التجمع الوطني" في فرنسا مارين لوبان، و26 عضوا في حزبها أمام المحكمة بدعوى خلق وظائف وهمية لمساعدي نواب أوروبيين عن حزبها.

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ووفقا لقناة BFMTV نقلا عن مكتب المدعي العام في باريس، اتخذ اثنان من القضاة هذا القرار بناء على طلب النيابة العامة أمس الجمعة لمحاكمة 27 شخصا من حزب التجمع الوطني.



ومن جانبه أكد حزب "التجمع الوطني" أنه لم يتم ارتكاب أي مخالفات من قبل أعضائه في إطار القضية المرفوعة ضد رئيسة الحزب نوابه.



وقال الحزب للقناة: "نرفض رسميا الاتهامات الموجهة ضد نوابنا ومساعدينا البرلمانيين"، لافتا إلى أن الجلسة ستسمح لهم بتقديم أدلتهم وحججهم.



وبحسب القناة يشمل التحقيق 27 شخصا من بينهم مارين لوبان ووالدها جان ماري لوبان ، مؤسس حزب الجبهة الوطنية ونواب أوروبيين سابقون ومساعدوهم.



ويطالب ممثلو الادعاء بمحاكمة المتهمين الرئيسيين أمام محكمة إصلاحية في باريس بتهم "إساءة استخدام الأموال العامة" للاتحاد الأوروبي بين عامي 2004 و2016.