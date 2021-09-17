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الجمعة، 17-09-2021 11:14 م

فرنسا تستدعي سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور

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الوكيل الاخباري - أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الجمعة، أن بلاده استدعت سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور بسبب "الخطورة الاستثنائية" لإعلان الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن ولندن وكانبيرا الذي أفضى إلى إلغاء أستراليا عقدا ضخما لشراء غواصات من باريس.

وقال لودريان في بيان "بناء على طلب رئيس الجمهورية، قررت أن استدعي فورا إلى باريس للتشاور سفيرينا لدى الولايات المتحدة وأستراليا. إن هذا القرار الاستثنائي تبرره الخطورة الاستثنائية لما أعلنته أستراليا والولايات المتحدة في 15 أيلول/سبتمبر".

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