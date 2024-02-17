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السبت، 17-02-2024 11:36 ص

شولتس: انتصار بوتين في أوكرانيا سيكلّفنا ثمنا باهظا

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الوكيل الإخباري- حذر المستشار الألماني أولاف شولتس من أن انتصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه سيكلف الغرب ثمنا باهظا وستكون له عواقب وخيمة على الاتحاد الأوروبي.

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وتساءل شولتس: "ماذا سيحدث إن انتصر بوتين؟ ستكون العواقب بالنسبة لنا أكثر كلفة من مساعداتنا لأوكرانيا في كافة النواحي".


وعلق رواد موقع "X" على منشور شولتس قائلين إن عواقب تصرفات السياسيين الغربيين أصبحت مرهقة للغاية بالنسبة لسكان الاتحاد الأوروبي، ودعوا إلى إنهاء النزاع في أوكرانيا والالتفات إلى مشاكل ألمانيا أولا.

 

وفي وقت سابق قال وزير الاقتصاد نائب المستشار الألماني روبرت هابيك إن ألمانيا تعاني نقصا ماليا بسبب الإنفاق على دعم أوكرانيا وأن اقتصاد البلاد فقد ميزته التنافسية بسبب التخلي عن الغاز الروسي.


وأشار الرئيس بوتين مؤخرا إلى أن الدول الغربية بدأت تدرك استحالة هزيمة روسيا الاستراتيجية وعليها أن تفكر في خطواتها التالية، مجددا تأكيد استعداد موسكو للحوار، وأن العملية الروسية في أوكرانيا ستستمر حتى تحقيق كافة أهدافها.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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