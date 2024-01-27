الهند وفرنسا تتفقان على إنتاج دفاعي مشترك

الوكيل الإخباري - اتفقت الهند وفرنسا على العمل معاً في الإنتاج المشترك لمعدات دفاعية تشمل طائرات مروحية وغواصات لتزويد القوات المسلحة الهندية وجيوش الدول الصديقة.

اضافة اعلان



وقالت الحكومة الفرنسية في بيان، مساء أمس الجمعة، إنه تم التوصل إلى الاتفاق خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي التقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وحضر مأدبة رسمية استضافتها الرئيسة دروبادي مورمو.



وجاء في البيان أن ماكرون ومودي اتفقا على تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الإنتاج الدفاعي والطاقة النووية وأبحاث الفضاء واستخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات العامة، مثل تغير المناخ والصحة والزراعة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.



وقال ماكرون أيضًا إن فرنسا ستهيئ الظروف لجذب ما يصل إلى 30 ألف طالب هندي سنوياً لتلقي التعليم العالي في فرنسا.



وتُعَد فرنسا، بعد روسيا، أكبر مورد للأسلحة إلى الهند التي اعتمدت على الطائرات المقاتلة الفرنسية لمدة أربعة عقود.

الشرق الأوسط