فرنسا تعلن حالة الطوارئ بسبب حشرة بق الفراش

الوكيل الاخباري-

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر حشرة بق الفراش تزحف في القطارات بباريس، وأخرى في دور السينما وحتى مطار شارل ديغول.وتعلو مطالبات المواطنين الفرنسيين والنقابات العمالية في فرنسا، مناشدةً الحكومةَ بمضاعفة الإجراءات الوقائية في البلاد.فقد خلّف ظهور هذه الحشرة في وسائل النقل العامة وغيرها من الأماكن غضبًا واسعًا في أوساط الأشخاص، ما دفع بالسلطات الفرنسية إلى الإسراع في اتخاذ إجراءات وصفتها بـ "الأساسية" لطمأنة وحمايةِ الناس.يأتي ذلك، في الوقت الذي تتحضر فيه باريس لاحتضان الألعاب الأولمبية خلال أقل من 10 شهور، والذي من المتوقع أن تستقبل خلاله آلاف المشجعين الذين سيتنقل أغلبهم عبر وسائل النقل العام الفرنسية.