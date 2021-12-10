الجمعة 10-12-2021
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الجمعة، 10-12-2021 11:46 ص

فرنسا تعلن فتح أرشيفها الخاص بحرب الجزائر

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الوكيل الاخباري - أعلنت فرنسا، الجمعة، قرب رفع السرية عن أرشيف "التحقيقات القضائية" لحرب الجزائر (1954-1962)، وذلك قبل 15 عاما من انقضاء المهلة القانونية لهذه الخطوة.

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وقالت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو لمحطة "بي إف إم تي في"، الجمعة: "أفتح قبل 15 عاما (من المهلة القانونية) أرشيف التحقيقات القضائية لقوات الدرك والشرطة حول حرب الجزائر".


وجاءت هذه التصريحات بعد يومين على زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان للجزائر العاصمة.

سكاي نيوز

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