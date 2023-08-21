فنلندا تدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة إنفاقها العسكري

الوكيل الاخباري- أعلنت فنلندا أنها ستحافظ على الإنفاق الدفاعي بنسبة 2% على الأقل من ناتجها المحلي لعدة سنوات، ودعت دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذوها وتسخى في الإنفاق على التسلح.

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وقالت وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين في اجتماع لرؤساء البعثات الدبلوماسية في فنلندا يوم الاثنين، إن "فنلندا تريد أن تكون مثالا يحتذى به وتحث الدول الأوروبية على الاستثمار أكثر في ميزانيات الدفاع".



وأضافت أن أوروبا يجب أن تتحمل مسؤولية أكبر عن أمنها جنبا إلى جنب مع حلفائها الأمريكيين.



وأكدت أن حكومة رئيس الوزراء بيتيري أوربو ملتزمة بالحفاظ على الإنفاق الدفاعي الفنلندي بنسبة 2% على الأقل من الناتج المحلي بما يتوافق مع هدف "الناتو" خلال ولاية الحكومة الحالية.