فوتشيتش يتحدث عن أكبر اضطهاد للصرب في كوسوفو

الوكيل الإخباري - قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في لقاء مع ميروسلاف لاجاك ممثل الاتحاد الأوروبي في حوار بلغراد وبريشتينا، إن اضطهاد الصرب حاليا في كوسوفو هو الأكبر خلال الـ15 عاما الماضية.

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ويشار إلى أن لاجاك، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للحوار بين بلغراد وبريشتينا، وصل إلى العاصمة الصربية اليوم الأربعاء قادما من بريشتينا حيث دعا إلى وقف التصعيد ومواصلة الحوار.



وأضاف الرئيس الصربي: "تحدثت مع لاجاك، عن الوضع في كوسوفو، وسبل تخفيف التوترات على الأرض وتطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها حتى الآن. مجددا قمت بلفت الانتباه إلى أن الشعب الصربي في كوسوفو تعرض لأقسى أنواع البلطجة والاضطهاد على مدار الخمسة عشر عاما الماضية ، وكررت متطلبات احترام حقوقهم وضمان الأمن لهم".



وجرت انتخابات رؤساء أربع بلديات في شمال كوسوفو في نهاية أبريل، ورفض الصرب الذين يشكلون الأغلبية بين سكان المنطقة، المشاركة فيها. نتيجة لذلك، وكما كان متوقعا فاز الألبان فيها، لكن الصرب رفضوا الاعتراف بنتائج التصويت.



بعد ذلك باشر الصرب بالاحتجاج وأدى ذلك إلى اشتباكات ولا يزال التوتر مستمرا في المنطقة.

RT