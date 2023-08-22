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الثلاثاء، 22-08-2023 12:38 م

"فوربس": كييف تدرج سلاحا جديدا على قائمة أحلامها

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الوكيل الإخباري - أشارت مجلة "فوربس" إلى أن كييف تسعى للحصول على صواريخ JASSM الأمريكية لتزويد مقاتلات F-16 بها، وأنها أدرجتها على "قائمة أحلامها".

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وكتبت المجلة أن مقاتلات F-16 "غير متوافقة مع صواريخ Storm Shadow أو Scalp البريطانية، ولكنها متوافقة مع صواريخ الأمريكية JASSM، ومن خلال الجمع بين قدرات F-16 وJASSM، سيتمكن الجيش الأوكراني من مضاعفة قوته. لذلك، فإن هذه الصواريخ مدرجة في قائمة أمنيات كييف".


من جهته، قال برين تانيهيل، المحلل في مؤسسة الأبحاث الأمريكية "راند": "يمكن لهذه الطائرات المزودة بصواريخ JASSM لن تكون حاسمة لخطة وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف طويلة المدى للاستيلاء على شبه جزيرة القرم دون خوض قتال.. إلا أنه من غير المعلوم مدى تأثير هذه المقاتلات على نتيجة النزاع".


وحذرت روسيا مرارا من أن حصول كييف على طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية، ستعتبره موسكو تهديدا نوويا غربيا وسيزيد من خطر حدوث صدام مسلح مباشر بين روسيا و"الناتو".

 

RT

 




 

 


 

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