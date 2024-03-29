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الجمعة، 29-03-2024 09:41 ص

فيتو روسي ينهي مراقبة نووي كوريا الشمالية

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الوكيل الاخباري- استخدم الاتحاد الروسي الليلة الماضية، حق النقض (الفيتو) على مشروع قرار يمدد تفويض لجنة خبراء مكلفة بمراقبة تطبيق هذه العقوبات على كوريا الشمالية لمدة سنة كاملة.اضافة اعلان


وأيد القرار 13 دولة فيما عارضته روسيا، وصوتت بالامتناع عليه الصين، وبهذا يكون نظام مراقبة العقوبات الدولية بحق كوريا الشمالية وبرنامجها النووي قد انتهى.

وتخضع كوريا الشمالية منذ عام 2006 لعقوبات دولية مرتبطة بشكل خاص ببرنامجها النووي لم يحدد المجلس تاريخا نهائيا لها، فيما يحاول الاتحاد الروسي ومعه الصين، بإقناع المجلس بتخفيف هذه العقوبات دون جدوى.

وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا، إن بلاده طلبت من المجلس تبني قرار بإجراء تقييم مفتوح وصادق للعقوبات"، مشددا على أنه "إذا كان هناك اتفاق على تجديد العقوبات سنويا، فإن مهمة لجنة الخبراء ستكون منطقية".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وحلفاؤها في المجلس رفضوا التعديل.

 




 

 


 

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