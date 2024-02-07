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الأربعاء، 07-02-2024 08:13 ص

فيديو- الفيضانات تجتاح إندونيسيا وتغرق شوارع

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الوكيل الإخباري- تسببت الفيضانات التي اجتاحت وسط إندونيسيا ولاسيما مقاطعة سومطرة الجنوبية وجاوة الوسطى، بغرق الشوارع ونزوح كبير للسكان.

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وتداولت شبكات التواصل مقاطع فيديو تظهر غرق الشوارع في منطقة جروبوغان في جاوة جراء الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة وغمر بعض المنازل وتضرر في الممتلكات.


وبلغ عدد المتضررين حوالي 1000 شخص وأكثر من 250 مبنى غمرته المياه، منها أربع مدارس وثلاثة مرافق صحية، في منطقة أوغان إلير في مقاطعة سومطرة الجنوبية، بالإضافة إلى ذلك وجود نحو 1,450 شخصا متضررا و75 منزلا غمرته المياه في منطقة تيغال، في مقاطعة جاوة الوسطى.

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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