مصر.. تعليق رسمي على إعلان تسليم مطار القاهرة للقطاع الخاص

الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم مجلس الوزراء في مصر محمد الحمصاني، أن العديد من الدول الكبرى يتولى القطاع الخاص فيها إدارة وتشغيل المطارات، فضلا عن بعض الدول العربية التي تطبقها منذ سنوات.

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وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية، أن المطارات هي واجهة مصر ولا بد من تحسين الخدمة فيها، لافتا إلى أن تدخل القطاع الخاص سيكون بالإدارة والتشغيل وليس بيع المطارات للقطاع الخاص.



وأوضح أن الهدف هو تحسين الخدمة للمسافرين كذلك دعم القطاع الخاص، واستيعاب الزيادة التي تسعى الدولة المصرية استهدافها من السياحة خلال الفترة المقبلة.



وأشار إلى أنه سيتم دراسة جميع النقاط المتعلقة بتشغيل المطارات بواسطة القطاع الخاص، كما سيتم اختيار استشاري دولي لوضع خطة متكاملة لطرح المطارات، وسيتم اختيار أفضل العروض، وستعلن الحكومة كل المعلومات في حينها.