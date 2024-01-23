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الثلاثاء، 23-01-2024 08:42 ص

فيديو- مشاجرة في مطار الكويت والسلطات تكشف عقوبة المتورطين

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الوكيل الإخباري-  أمر نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة في الكويت الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بتسريح أطراف واقعة المشاجرة في مطار الكويت الدولي.

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ونشرت وزارة الداخلية الكويتية بيانا عن الإعلام الأمني جاء فيه: "أمر معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بإتخاذ اقصى العقوبة في واقعة مشاجرة مطار الكويت الدولي وذلك بتسريح أطراف الواقعة من الخدمة العسكرية وذلك بعد رفع تقرير اللجنة لمعاليه".

وتابع البيان: "وتؤكد وزارة الداخلية انه لا تهاون في محاسبة من يتجاوز القوانين من منتسبيها أو يسيء إلى المؤسسة الأمنية بأي شكل من الأشكال". 

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد قالت، الاثنين، إنها فتحت تحقيقا عاجلا بشأن مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مشاجرة في مطار الكويت الدولي ، وسط تفاعل من نشطاء على تحرك الوزارة.

 

 



سي ان ان

 




 

 


 

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