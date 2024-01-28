الأحد 28-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الأمن: التعامل مع 11 قضية نوعية لتجار ومروجين للمخدرات والقبض على 22 شخصاً

المنخفض الجوي يرفع الطلب على الغاز والكاز

نادي الأسير الفلسطيني: 6330 معتقلا بالضفة منذ 7 أكتوبر

نواب يطالبون بشمول جميع الطلبة بالمنح والقروض الجامعية

انقاذ مواطن من حريق اندلع بخيمته وهو نائم داخلها في مأدبا - صور

وقف عمل تلفريك عجلون اليوم الأحد بسبب الظروف الجوية

ما حكم الاشتراك مع صاحب حافلة لتوصيل الطلبة؟ .. الإفتاء تجيب

وفاة و12 إصابات بتصادم باص نقل عمومي ومركبة في الطفيلة - صور

قبول استقالة أمين عام مكافحة الأوبئة

الخارجية الفلسطينية: تعليق تمويل الأونروا "عقاب جماعي"

عاجل

نادي الأسير الفلسطيني: 6330 معتقلا بالضفة منذ 7 أكتوبر

الأحد، 28-01-2024 01:00 م

فيديو- نشوب حريق بمبنى مسرح شهير في وسط موسكو

65b61d4c423604153274af95


الوكيل الإخباري- اندلع حريق اليوم الأحد في "مسرح موسكو الفكاهي الأكاديمي" في وسط العاصمة الروسية، حسبما أكدت خدمات الطوارئ في المدينة.

ووفقا لإدارة الطوارئ في موسكو، فقد كان الدخان يتصاعد من تحت قبة المسرح لدى وصول رجال الإطفاء إلى الموقع.

وأكدت السلطات أنه تم إجلاء زوار المسرح، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

اضافة اعلان


وبلغت مساحة الحريق نحو 350 مترا مربعا مع انتشار النيران بسرعة عبر الهياكل الخشبية للقبة، حسبما أفادت خدمة الطوارئ، مضيفة أنه يشارك في مكافحة الحريق 76 من رجال الإطفاء و21 قطعة من المعدات.

 

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

انخفاض معدلات عنف النساء ضد الرجال في العراق

1

سياسي هنغاري يطالب بالاستيلاء على منطقة أوكرانية

65b6085f423604136e13b6c2

مجلة أمريكية: يجب أن تتخلى أوكرانيا عن أراضيها

image (19)

الفنلنديون يدلون بأصواتهم اليوم لاختيار رئيس جديد للبلاد

سیمرغ_-_افتتاح_پایگاه_ملی_فضایی_امام_خمینی(ره)_(4)

إيران تطلق ثلاثة أقمار صناعية بشكل متزامن

thumbs_b_c_293ac34006e742e8c01c50c0543df319

عدد سكان روسيا يتجاوز 146 مليون نسمة حتى بداية يناير 2024

أخبار متعلقة
65b5f9f1423604136e13b6b7

الخارجية: روسيا مستعدة لضمان التسوية في بريدنيستروفيه

65b1e1154236045e315f2785

خبير: هزيمة أوكرانيا ستؤدي إلى انهيار الناتو

501863

كوريا الشمالية تؤكد «استعدادها» لاستقبال بوتين

65ab582c423604517021fc26

الدفاعات الروسية تسقط طائرة مسيرة أوكرانية غربي روسيا

WhatsApp Image 2024-01-19 at 11.16.39 PM

تنسيق روسي مصري بشأن التفاعل في إطار مجموعة بريكس

65a653b94236042422472f34

لافروف ونظيرته الكورية الشمالية يطلعان بوتين على نتائج محادثاتهما