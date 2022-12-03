قائد بحري إيراني: غواصات ثقيلة جدا ستنضم للقوة البحرية الإيرانية قريبا

الوكيل الاخباري- قال نائب الشؤون التنسيقية لقائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال بابك بلوج إن غواصات ثقيلة جدا ستنضم قريبا إلى القوة البحرية.

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وأضاف الأدميرال بلوج في كلمته بمدينة قم: "سيتم الاعلان قريبا للشعب عن الأخبار والأحداث الباعثة على الفخر حول اقتدار القوة البحرية الاستراتيجية لجيش جمهورية إيران الإسلامية في المياه المفتوحة وإنجازاتها".



وقال: بعد الحرب (مع العراق)، تضمن جدول اعمال هذه القوة العسكرية الحفاظ على الوضع القائم والمنظومات وتوفير المعدات بأحدث العلوم والمعارف وتصميم وبناء سفن جديدة.



وتابع: "الحصول على النفط باعتباره أهم مصدر للطاقة والتنافس السياسي والاقتصادي الناتج عنه بين الدول المختلفة وأهمية المضائق البحرية واستمرار وجود ناقلات النفط في المياه المفتوحة وضمان أمن البحر وتعزيز الدبلوماسية البحرية وتطوير الاتصالات البحرية مع الدول المجاورة والوجود المشرف في العلاقات البحرية، هي من بين مكونات القوة الإستراتيجية لجيش جمهورية إيران ".

روسيا اليوم