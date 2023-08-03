قائد في الحرس الثوري الإيراني: سنلحق بالعدو هزائم متلاحقة

الوكيل الإخباري- أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، أن البلاد وصلت الى مرحلة الاكتفاء الذاتي لتلبية احتياجها، معتبرا أن صناعة صاروخ "أبو مهدي" تأتي في هذا السياق.

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وقال العميد فدوي، في تصريحات لوكالة "تسنيم" عن خطط مقر القدس التابع للحرس الثوري بخصوص انعدام الأمن في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق): "لا يهم ما يحاول الأشرار في العالم أن يفعلوه ضد الثورة الإسلامية الإيرانية. الجدير بالاهتمام هو أن مجاهدي الحرس الثوري وقوات التعبئة صامدون لإلحاق الهزيمة بالعدو".



وتابع: "على مدار 44 عاما وخمسة أشهر، شهدنا هزيمة كاملة للعدو، لذلك يمكن لكافة أبناء الشعب وكافة قوات التعبئة أن يكونوا على ثقة من أننا سنلحق العديد من الهزائم المتلاحقة بأعداء الإسلام والثورة".

روسيا اليوم